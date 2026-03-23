Россиянам доступны семь видов скринингов для выявления рака, их делают по ОМС

Главный онколог Каприн напомнил о возможностях выявления раковых заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут в рамках бесплатной диспансеризации сделать семь видов скринингов для выявления онкологических заболеваний.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака», — напомнил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Эксперт отметил, что такой доступности обследований нет больше ни в одной стране мира и призвал россиян использовать эти возможности для раннего выявления онкологии.

«Самое важное — не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья», — сказал Каприн РИА Новости.

Напомним, подавляющее большинство пациентов, борющихся с онкологией, получают помощь бесплатно в рамках ОМС.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко информировал, что в России смещается фокус от агрессивной медицины к превентивной.