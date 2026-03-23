Россиянам объяснили, почему нельзя сушить белье за пределами балконов: за что дадут штраф

Россияне могут лишиться 15 тысяч рублей за неправильную сушку белья. Важно помнить, что оно не должно находиться за пределами балконов и за окнами. Нарушения в сушке белья могут повлиять на скорость эвакуации при ЧП. Об этом рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина Георгий Пачулия, передает ТАСС.
Юрист напомнил, что фасады многоквартирных зданий являются общедомовым имуществом. Изменение внешнего вида такого объекта будет считаться нарушением правил эксплуатации жилищного фонда, добавил эксперт.
«Если сушка белья препятствует эвакуации в чрезвычайных ситуациях, — наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей… Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу», — отметил Пачулия.
Кроме того, штраф можно получить за самостоятельную установку радиаторов отопления в квартирах. В таком случае граждане лишатся от 1000 до 1500 рублей.