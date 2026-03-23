В Хабаровске подростки устроили разгром в магазине и попали на проверку

В Хабаровске полицейские начали проверку после публикации в интернете, — сообщает УМВД России по городу.
По данным правоохранителей, в одном из спортивных магазинов в Индустриальном районе группа подростков вела себя вызывающе. Несовершеннолетние пинали выставленные на продажу мячи, разбрасывали одежду и аксессуары, громко комментировали происходящее и игнорировали замечания сотрудников.
Инцидент попал в социальные сети, после чего им заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3. Сейчас устанавливаются личности участников.
В полиции уточнили, что при необходимости к родителям подростков могут применить меры профилактического реагирования.