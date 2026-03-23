ГОСТ на услуги по уходу за интерьерным текстилем вступит в силу 30 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Национальный стандарт, устанавливающий требования к клининговым услугам по уходу за интерьерным текстилем, вступает в силу в России с 30 апреля 2026 года. С текстом утвержденного Росстандартом документа ознакомился ТАСС.
Документ устанавливает требования к уходу и чистке различных видов текстильных изделий в интерьере — от ковров и обивки мягкой мебели до штор и текстильных обоев. Стандарт формирует системный подход к оказанию услуг, устанавливает единую терминологию, критерии оценки качества выполнения работ, требования к персоналу, а также к технологическим процессам, оборудованию и применяемым химическим средствам.
Согласно документу, чистка интерьерного текстиля осуществляется методами «сухой» порошковой чистки, пенного шампунирования, пароэкстракции, инкапсуляции и другими способами. Используемые для чистки химические средства должны соответствовать нормам безопасности.
Отдельные положения стандарта касаются квалификации персонала. Так, персонал должен знать текстильные материалы и изделия, уметь проводить экспресс-анализ волокон и загрязнений, а также выявлять дефекты текстильных изделий до начала работ и риски их проявления в процессе или после чистки.
«Разработка данного стандарта стала ответом на запрос рынка профессиональной уборки. В условиях большого количества предложений у заказчиков зачастую отсутствуют четкие ориентиры для оценки качества услуг и понимание требований, которые необходимо предъявлять к исполнителям. В этой связи одной из ключевых задач стандарта является формирование прозрачных и понятных критериев выбора поставщиков клининговых услуг», — сообщили ТАСС в Росстандарте.
В ведомстве отметили, что внедрение стандарта не повлечет увеличение стоимости клининговых услуг, поскольку документ закрепляет уже применяемые добросовестными участниками рынка требования и практики. ГОСТ направлен на формализацию сложившихся отраслевых подходов и повышение прозрачности рынка как для исполнителей, так и для заказчиков.
«В настоящее время также ведется обсуждение проекта национального стандарта, направленного на внедрение принципов бережливого производства в клининге, разработанного в инициативном порядке представителями отрасли», — добавили в Росстандарте.