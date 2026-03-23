Народные приметы на 28 марта: сегодня нельзя мыть голову

По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье. По традиции в этот день поклонялись лесу как одному из важных источников пищи, который давал ягоды, грибы, дичь. Перед тем, как войти в лес, кланялись деревьям и лесным духам, просили прощения за вторжение. В этот день знахари собирали целебные травы. По поверьям, на Александра растения обладают особой силой.