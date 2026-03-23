Народные приметы на 28 марта: сегодня нельзя мыть голову

По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье. По традиции в этот день поклонялись лесу как одному из важных источников пищи, который давал ягоды, грибы, дичь. Перед тем, как войти в лес, кланялись деревьям и лесным духам, просили прощения за вторжение. В этот день знахари собирали целебные травы. По поверьям, на Александра растения обладают особой силой.
Сегодня нельзя начинать уборку в шкафах и перебирать старые вещи, чтобы не остаться в нищете. Не стоит мыть голову, чтобы не разлучиться с близкими.
Запрещено сегодня обижать собак и черных кошек, чтобы не потерять старого друга или удачу.
Народные приметы на 28 марта:
— воробьи громко чирикают — к теплой и ясной погоде;
— чайки плещутся в воде — к ненастью, сторонятся водоемов — к скорому ледоходу;
— яркий закат — к дождям;
— пошел снег или ударил мороз — холода простоят до середины апреля;
— облака плывут быстро и низко — к непогоде.
