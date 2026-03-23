Один человек погиб при ударе по Центру радио в иранском Бендер-Аббасе

АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в иранском городе Бендер-Аббас атаковали с воздуха. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили на государственном телевидении Ирана.
По словам директора организации, удар «был нанесен по АМ-передатчику мощностью 100 кВт». В результате погиб сотрудник службы безопасности, еще один получил ранения.
Он добавил, что «подобные атаки полностью противоречат международному праву». После бомбардировки Центр радио и телевидения Персидского залива «вновь вышел в эфир», передает IRIB.
21 марта агентство Tasnim со ссылкой на источник заявило, что США столкнутся с «беспрецедентным ответом», если попытаются захватить иранский остров Харк в Персидском заливе.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен считает, что ракетный потенциал Ирана «превосходит все ожидания», а удар Тегерана по базе Британии стал мощным сигналом для стран.
Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, сообщил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по объектам на их территории.