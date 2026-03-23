На МКС нештатная ситуация: Вот что космонавтам придётся сделать вручную

Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, проведут стыковку грузового корабля «Прогресс МС-33» с МКС в ручном режиме. Это является расчётной нештатной ситуацией, информировал командир станции Сергей Кудь-Сверчков.
«В этот раз мы уже заранее предполагаем, что корабль не сможет причалить в автомате. Поэтому, не дожидаясь появления сообщения об отказе, на причаливании по указанию Центра управления полетами мы возьмем управление на себя», — цитирует Кудь-Сверчкова ТАСС.
Космонавт добавил, что экипаж готов к подобным ситуациям и постоянно освежает свои навыки управления стыковкой в ручном режиме.
Напомним, 22 марта в 15:00 с Байконура успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится грузовой корабль «Прогресс МС-33». Это большая операция по доставке самых разных предметов и продуктов на МКС, корабль несёт около 2,5 тонн груза.
Позднее в NASA заявили о неполадке при развертывании антенны на корабле «Прогресс МС-33».