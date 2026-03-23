В Красноярском крае утвердили схемы избирательных округов. Соответствующие поправки на минувшей сессии утвердили депутаты Законодательного Собрания. Напомним, что в нынешнем году осенью, в единый день голосования, жителям региона предстоит выбрать новый состав краевого парламента.
Предыдущая схема была принята в апреле 2016 года, срок ее истекает, кроме того, после принятой муниципальной реформы она потеряла свою актуальность.
Согласно новой схеме, на территории края образуются:
— 22 одномандатных избирательных округа;
— два двухмандатных округа в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных округах.
В среднем один избирательный округ охватывает 90 611 человек (от 63,4 тысяч человек до 117,7 тысяч с учетом отклонений).