Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае утвердили схемы избирательных округов

Депутаты Законодательного собрания обновили схему избирательных округов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае утвердили схемы избирательных округов. Соответствующие поправки на минувшей сессии утвердили депутаты Законодательного Собрания. Напомним, что в нынешнем году осенью, в единый день голосования, жителям региона предстоит выбрать новый состав краевого парламента.

Предыдущая схема была принята в апреле 2016 года, срок ее истекает, кроме того, после принятой муниципальной реформы она потеряла свою актуальность.

Согласно новой схеме, на территории края образуются:

— 22 одномандатных избирательных округа;

— два двухмандатных округа в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных округах.

В среднем один избирательный округ охватывает 90 611 человек (от 63,4 тысяч человек до 117,7 тысяч с учетом отклонений).