Аэропорты Казани и Чебоксар приостановили приём и выпуск самолётов

«Аэропорты Казань, Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
Регулятор пояснил — ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.
Ранее пассажиров предупредили о возможных корректировках рейсов в аэропорту Калининграда. Причина во временных ограничениях на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области.
