Михаил Шайдоров сделал неожиданный подарок алматинцам на улице города

Как пишет sportarena.kz, олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин прошел по парку Алматы и угостил гуляющих баурсаками.
Исторический казахстанский чемпион ОИ-2026 фотографировался и раздавал автографы алматинцам и гостям города.
«Наурыз мейрамы құтты болсын! Получилось подарить эмоции людям в этот замечательный праздник», — сказал Шайдоров.
До этого Михаил Шайдоров завоевал «золото» зимних Олимпийских игр Милан-Кортина-2026 в фигурном катании, став вторым олимпийским чемпионом в зимних видах спорта за всю историю независимого Казахстана.
Ранее стало известно, что Авербух желает видеть Шайдорова в своих ледовых шоу.