В четвертую неделю весны красноярцам обещают оттепель

По прогнозам синоптиков, с 23 по 29 марта в Красноярске установится теплая погода, но преимущественно пасмурная.
С понедельника по пятницу ночами температура воздуха будет составлять 0, −2 °C, в дневные часы — от +3 до +5 °C. А на выходных воздух должен прогреться до +7, +9 °C.
Несмотря на стабильный дневной «плюс», солнца ждать не стоит: в городе будет облачно и лишь временами — с прояснениями.
При этом в первые три рабочих дня ожидается небольшой мокрый снег с дождем и порывистый юго-западный ветер до 15−18 м/с.
Кроме того, в течение всей недели прогнозируются перепады атмосферного давления: от нормального до высокого.
