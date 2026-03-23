В Хабаровском крае впервые пройдет Ночь театрального искусства

В Хабаровском крае впервые пройдет Всероссийская акция «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, — сообщает Министерство культуры региона.
Жители и гости смогут увидеть спектакли и концерты в необычное время и заглянуть за кулисы.
В преддверии Всемирного дня театра Хабаровский краевой академический музыкальный театр устроит буфф-концерт с участием артистов других театров (6+), а на сцене Городского дворца культуры пройдет капустник, где зрители увидят авторские песни, стихотворения и сценические импровизации.
В 19:00 артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра приглашают в Дальневосточный художественный музей на вечер классического романса «Хотел бы в единое слово…» (6+), посвященный 185-летию П. И. Чайковского. Программа позволит насладиться музыкой и поэзией русских классиков и включит экскурсию по музею.
В 21:00 жители и гости города смогут увидеть премьерный музыкальный спектакль «Теркин жив» (12+) в Хабаровском краевом театре юного зрителя. В фойе зрителей ждет выступление группы «Митьки» (12+).
В 22:00 Хабаровский краевой театр драмы представит постановку «Женщины Сергея Есенина или любовь хулигана» (16+) с обсуждением спектакля вместе с артистами.
Мероприятия пройдут и в муниципальных учреждениях культуры: Камерный театр «Триада» проведет театральный квартирник, Хабаровский центр театрального искусства «Бенефис» покажет перформанс «Мир театра», а в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре состоятся спектакли «Бес» (16+) и «Записки юного врача» (12+) с обсуждением с артистами.
Также акция охватит Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский, Ульчский районы и район им. Полины Осипенко. Гостей ждут спектакли, тематические беседы, мастер-классы, викторины и выставки.
Событие станет частью празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ. В мае в Хабаровск прибудет «Театральный поезд», где в каждом городе-остановке пройдет фестиваль с образовательными программами, спектаклями и творческими встречами, демонстрирующий разнообразие театральной России.