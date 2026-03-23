Как убедить парня вернуть отношения

Разрыв отношений — это всегда эмоциональное потрясение. В порыве отчаяния многие девушки совершают одну и ту же ошибку: идут в атаку, заваливая бывшего возлюбленного сообщениями, слезами и требованиями объяснений. Но психологи предупреждают: чем сильнее давление, тем быстрее парень «уходит в глухую оборону».
Как сохранить собственное достоинство, но при этом получить второй шанс? Мы попросили трех экспертов в области семейной психологии поделиться работающими стратегиями. Своими мыслями на этот счет поделились практикующий психолог Инга Сливко, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Сергей Борисов и семейный консультант Алана Евсина.
Этап 1: Остановка и «эффект зеркала».
Первый и самый сложный шаг — перестать бежать за уходящим поездом. Как только отношения дали трещину, включается инстинкт «держаться любой ценой», который психологи называют «фобией потери».
Комментарий эксперта: Инга Сливко, психолог, специалист по эмоциональной зависимости:
«Представьте, что вы держите в руке живую птицу. Если сжать кулак слишком сильно — вы ее задушите. Если раскроете ладонь — она улетит. С мужской психологией работает тот же принцип. Женщина, которая начинает названивать 50 раз в день и подкарауливать у подъезда, автоматически перестает восприниматься как ценность. Она становится “источником стресса”. Единственный способ вернуть интерес — создать вакуум. Исчезните. Не на неделю, чтобы напугать, а для того, чтобы выдохнуть и перестать обесценивать себя в своих же глазах».
В этот период важно не просто молчать, а использовать тактику «зеркала»: давать ровно столько внимания, сколько получаете. Если инициатива исходит от вас — она должна быть минимальной.