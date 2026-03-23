Таиланд меняет правила безвиза: что изменится для россиян

Если новые правила вступят в силу, на границе снова начнут ставить штамп на 30 дней вместо нынешних 60. При этом сохранится возможность платного продления — за 1900 бат (около 4,8 тыс. руб.) можно будет легально оставаться в стране еще на 30 дней, обратившись в иммиграционный офис. Таким образом, максимальный срок нахождения в Таиланде сократится с 90 до 60 дней.