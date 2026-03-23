В Хабаровском крае ветеранов СВО готовы трудоустроить в УФСИН

Перспективы трудоустройства ветеранов СВО обсудили в УФСИН России по Хабаровскому краю.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, начальник регионального управления Игорь Видашев провел рабочую встречу с руководителем хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Аленой Чаплыгиной. Тема встречи — возможность трудоустройства ветеранов спецоперации в учреждения уголовно-исполнительной системы края.
Новые нормы сделали проще процедуру отбора кандидатов из числа бывших бойцов. Также коснулись вопроса поступления детей участников спецоперации в ведомственные вузы ФСИН России. В результате стороны достигли договоренности о совместной работе по трудоустройству ветеранов и членов их семей на службу в УИС.