Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае ветеранов СВО готовы трудоустроить в УФСИН

Перспективы трудоустройства ветеранов СВО обсудили в УФСИН России по Хабаровскому краю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начальник регионального управления Игорь Видашев провел рабочую встречу с руководителем хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Аленой Чаплыгиной. Тема встречи — возможность трудоустройства ветеранов спецоперации в учреждения уголовно-исполнительной системы края.

Новые нормы сделали проще процедуру отбора кандидатов из числа бывших бойцов. Также коснулись вопроса поступления детей участников спецоперации в ведомственные вузы ФСИН России. В результате стороны достигли договоренности о совместной работе по трудоустройству ветеранов и членов их семей на службу в УИС.