Юрист Покровская рассказала, в какие дни в мае россиян ждут выходные

Россиян в начале мая ждут два периода длинных выходных — по три дня каждый. Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказала ассистент юридического института РУДН Анна Покровская.
— Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд, — цитирует эксперта РИА Новости.
Кроме того, с 8 по 10 мая в честь Дня Победы жителям России вновь представится возможность отдохнуть три дня вне работы.
До этого старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова поделилась рекомендациями относительно правильного планирования отпуска.
Кроме того, сотруднику положен дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, напомнила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
По подсчетам эксперта РАНХиГС Татьяны Подольской, в 2026 году россияне смогут отдыхать 118 дней, включая выходные и праздники, рабочих дней будет 247. Период отпуска в это число не входит.