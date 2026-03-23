Как россияне отдыхают на майские праздники: страну ждут шесть выходных

В 2026 году в майские праздники россияне отдохнут шесть дней. Выходные разделены на два периода. В связи с Праздником Весны и Труда граждане отдохнут с 1 по 3 мая. Затем трехдневные выходные наступят в честь Дня Победы, гласит производственный календарь на 2026 год.
Так, трудящиеся пятидневку будут отдыхать дважды по три дня. В прошлом 2025 году граждан порадовали двумя периодами четырехдневных выходных в мае. Такое количество нерабочих дней возникло из-за переносов выходных.
Длительные каникулы ждут россиян и в июне. Граждане отдохнут в период с 12 по 14 число. 11 июня будет сокращенным рабочим днем.
В связи с предстоящими праздниками россиянам назвали лучшие туристические направления. Отдохнуть у моря можно на курортах Таиланда, Шри-Ланки и Китая.