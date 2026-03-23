Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Питомцы могут заразиться инфекционными заболеваниями в период таяния снега, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

«Весной высок риск у домашних питомцев заразиться инфекционными заболеваниями на фоне таяния снега, под которым могут находиться возбудители», — рассказала Земская.

Ветврач отметила, что также при прогулке у животного может возникнуть аллергия из-за реагентов, распускающихся деревьев и почек. Больше всего подвержены аллергиям животные со слабым иммунитетом, беременные питомцы и старые животные с хроническими заболеваниями.

«Учащаются случаи получения травм, потому что под сугробами, которые начинают таять, может быть битое стекло, строительный мусор, металлические острые предметы», — предупредила она.

По её словам, еще весной возможны гормональные изменения у животных, например, течки. Кошки в этот период часто сбегают или прыгают из окон, что тоже приводит к травмам.