Синоптик Макарова: менять зимнюю резину на летнюю в Москве рано

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Замену зимних шин на летние в Москве пока лучше отложить, в регионе еще возможны гололедица и похолодание. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Еще можно подождать. Народ, как правило, ориентируется не только на температуру, но и на осадки, но у нас каких-то значительных осадков не прогнозируется. Во второй половине недели они не исключены, но там температура уже близкая к нулю, хотя по области будет и небольшой минус. То есть условия для гололедицы. Возможно, и талая вода еще будет, будет что-то стекать с сугробов и подмораживаться ночью., Вполне возможны возвраты холодов, апрель — крайне неустойчивый месяц, здесь может быть все, что угодно», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что также важно ориентироваться на опытность водителя и места, по которым он ездит.