Майские праздники: россиянам дали три дня отдыха с 1 и 8 мая

Россиян в начале мая ожидают два периода длинных выходных по три дня каждый.

Россиян в начале мая ожидают два периода длинных выходных по три дня каждый. Об этом сообщила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.

С 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, предоставляя три нерабочих дня подряд. «Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд», — отметила она в комментарии «РИА Новости».

Кроме того, с 8 по 10 мая россияне смогут отдохнуть в честь Дня Победы, вновь получив три дня вне работы.

Ранее в этом году россияне уже наслаждались несколькими периодами продолжительного отдыха: с 21 по 23 февраля в связи с Днем защитника Отечества и с 7 по 9 марта по случаю Международного женского дня.

Важно отметить, что в апреле длинные выходные не предусмотрены, однако май принесет новые возможности для отдыха.

Также россиянам напомнили про выходной за диспансеризацию и сверхурочную работу.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше