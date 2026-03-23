Майские праздники: россиянам дали три дня отдыха с 1 и 8 мая

Россиян в начале мая ожидают два периода длинных выходных по три дня каждый. Об этом сообщила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.
«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд», — отметила она в комментарии «РИА Новости».
Кроме того, с 8 по 10 мая россияне смогут отдохнуть в честь Дня Победы, вновь получив три дня вне работы.
Ранее в этом году россияне уже наслаждались несколькими периодами продолжительного отдыха: с 21 по 23 февраля в связи с Днем защитника Отечества и с 7 по 9 марта по случаю Международного женского дня.
Важно отметить, что в апреле длинные выходные не предусмотрены, однако май принесет новые возможности для отдыха.
Также россиянам напомнили про выходной за диспансеризацию и сверхурочную работу.