«Никогда не доверяй, всегда проверяй»: россиянам назвали главное правило, спасающее от СМС-бомбинга

МВД: Проверка всех звонков и сообщений предотвратит смс-бомбинг.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили о стратегии, которая способна предотвратить СМС-бомбинг. Речь идёт о принципе нулевого доверия, сообщает МВД РФ.

Напомним, СМС-бомбингом называют отправку на номер жертвы большого количества сообщений за непродолжительное время. Последствием такой атаки может стать блокировка номера или потеря доступа к информации.

«Самой современной и эффективной стратегией кибербезопасности является принцип нулевого доверия (Zero Trust), который учит базовому скептицизму и помогает не стать жертвой СМС-бомбинга. Если говорить коротко, его суть можно выразить одной фразой Никогда не доверяй, всегда проверяй», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

В ведомстве посоветовали не публиковать номера телефонов в открытом доступе и считать любое входящее сообщение или звонок потенциально опасными. Особенно это относится к письмам, в которых содержится призыв немедленно совершить какое-либо действие: «открой», «ознакомься», «прочитай».

В МВД советуют относиться с подозрением к любым письмам с призывом к немедленным действиям, особенно если тема касается финансов, в том числе содержит ссылки, особенно длинные или сокращенные через специальные сервисы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки. Для этого аферисты используют SMS-бомбинг и звонки от разных сервисов на один номер.

Тем временем современные мошенники не только научились подделывать голоса, но и воспроизводить стиль общения жертвы с близкими людьми.