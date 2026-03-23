Мэр Хабаровска проинспектировал капитальный ремонт Дома культуры в пос. им. Горького

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совместно с депутатом Государственной Думы РФ Максимом Ивановым и представителями ветеранских организаций микрорайона Горького оценил ход капитального ремонта местного Дома культуры. Масштабные работы на объекте вышли на финишную прямую, открытие учреждения запланировано к празднованию Дня города. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".
Полная реконструкция здания, построенного в 1940 году, началась в 2025 году. За 85 лет эксплуатации Дом культуры впервые ремонтируется так масштабно. Глава города поставил перед строителями и реставраторами задачу не просто провести ремонт, а максимально сохранить исторический облик и внутреннее убранство ДК.
— Этот Дом культуры — единственный в микрорайоне Горького и является знаковым местом не только для местных жителей, но и для творческих коллективов со всего города и Хабаровского района. Ход работ находится под постоянным общественным контролем. В частности, ветераны микрорайона обратились к нам с просьбой максимально бережно отнестись к историческому наследию здания. По просьбе жителей мы сохранили уникальный облик залов. Лепнина по всему периметру была дополнительно укреплена спецсредствами и обновлена. В большом зале скоро будет смонтирована хрустальная люстра диаметром полтора метра, — рассказал Кравчук. — Вопросы по закупке необходимого оборудования сейчас в приоритете, и мы их обязательно решим.
В настоящее время строительная готовность объекта высока. На втором этаже установлены новые дверные блоки и уложена плитка. В залах смонтирована современная система вентиляции, завершается отделка стен и потолков. После укладки напольного покрытия начнется этап оснащения учреждения современным оборудованием.
