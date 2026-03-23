Huffpost: военные США не хотят умирать за Израиль

Издание из США ссылается на информацию, полученную от источников, в частности, на слова наставника военнослужащих.
«Я слышу от военных слова: “Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками”», — сказал он.
В материале сказано, что недовольство военнослужащих, связанное с операцией США на Ближнем Востоке, а также проблемы с моральным духом солдат «могут сделать успех кампании менее вероятным».
Источники рассказали, что у США нет «чёткого, последовательного нарратива, оправдывающего конфликт с Ираном».
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.