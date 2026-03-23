В Новосибирске почтили память жертв теракта в «Крокус Сити холле»

Два года прошло с момента теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Все произошло 22 марта 2024 года. Тогда погибли около 150 человек, еще более 600 получили различные ранения. Среди погибших были и новосибирцы.
Накануне во многих городах вспоминали трагедию. В Подмосковье к зданию «Крокуса» несли фотографии погибших, цветы и игрушки.
Добавим, что суд уже вынес приговоры боевикам. 15 из них получили пожизненные сроки. Еще четырех человек получили от 9 лет и 11 месяцев до 22 с половиной лет колонии строгого режима.