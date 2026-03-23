Полиция США опровергла слухи о мужчине, попавшем в рабство к дельфинам

Сотрудники правоохранительных органов США заинтересовались историей о мужчине, который якобы попал в рабство к дельфинам. Об этом случае рассказали в The Kansas City Star.
Проверку организовали из-за поста в социальных сетях. В нем утверждалось, что на пляже в округе Ли, штат Флорида, нашли 33-летнего мужчину, обгоревшего на солнце.
Неизвестный уверял, что его якобы похитили дельфины — они три дня держали мужчину в плену и хотели, чтобы он построил им подводный город.
Представители офиса шерифа округа Ли сообщили, что информация не соответствует действительности. Источником слухов оказалась новость с поддельным полицейским отчетом, передает издание.
