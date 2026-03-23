В Хабаровске прокурор через суд взыскал с банка деньги за давление на клиентку

В ходе проверки установлено, что при урегулировании просроченной задолженности сотрудники банка оказывали на женщину психологическое давление и намеренно вводили ее в заблуждение относительно последствий невыплаты. Кроме того, банк без согласия клиента передавал информацию о долге третьему лицу. Суд признал, что действия финансового учреждения причинили женщине нравственные страдания и стресс. По иску прокурора с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей. На данный момент судебное решение в законную силу не вступило.