В Хабаровске завели дело о мошенничестве с компенсацией лекарств

В полицию Хабаровска обратилась 79-летняя жительница Индустриального района, сообщает hab.aif.ru.
Женщина рассказала, что получила звонок от неизвестного, который сообщил: ранее она приобретала лекарственные препараты, а теперь якобы производители и распространители этих лекарств находятся под следствием, и ей положена денежная компенсация.
Чтобы её получить, собеседник предложил оплатить госпошлину и прислал ссылку для перевода. Пенсионерка перевела 45 тысяч рублей со своих сбережений, после чего посоветовалась с родственниками и поняла, что стала жертвой обмана.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщил начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.
Правоохранители предупреждают жителей: мошенники часто используют истории о компенсациях и возмещениях, заставляя жертв переводить деньги на указанные ими реквизиты. Не доверяйте подобным звонкам и сразу уточняйте информацию у официальных органов.