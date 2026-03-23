В ЕАО 23-летний парень напал на женщин с ножом

В Биробиджане на улице Шолом-Алейхема произошел инцидент с применением холодного оружия. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Напротив крупного торгового центра 23-летний местный житель в ходе конфликта напал на двух женщин. В результате потасовки одна из пострадавших получила серьезные травмы: врачи диагностировали у нее разбитый лоб и множественные гематомы. Нападавший также угрожал потерпевшим ножом.
Женщины успели обратиться за помощью к патрулю Росгвардии и указали на агрессивного мужчину. Бойцы ведомства немедленно задержали подозреваемого. При осмотре личных вещей задержанного на капоте служебного автомобиля был обнаружен и изъят нож. Мужчина передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.
