В ЕАО 23-летний парень напал на женщин с ножом

В ЕАО сотрудники Росгвардии задержали мужчину за нападение на прохожих.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане на улице Шолом-Алейхема произошел инцидент с применением холодного оружия. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Напротив крупного торгового центра 23-летний местный житель в ходе конфликта напал на двух женщин. В результате потасовки одна из пострадавших получила серьезные травмы: врачи диагностировали у нее разбитый лоб и множественные гематомы. Нападавший также угрожал потерпевшим ножом.

Женщины успели обратиться за помощью к патрулю Росгвардии и указали на агрессивного мужчину. Бойцы ведомства немедленно задержали подозреваемого. При осмотре личных вещей задержанного на капоте служебного автомобиля был обнаружен и изъят нож. Мужчина передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

