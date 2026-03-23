Учительница в США совратила 16-летнего подростка в школе

Сотрудники полиции в США арестовали учительницу, которая вступила в интимную связь с 16-летним подростком — она несколько раз изнасиловала его в школе. Об этом рассказали на LiveNOW.
В совершении преступления подозревается 29-летняя Мадлен Грегори, которая преподавала в округе Линкольн города Вашингтон.
Тревогу забила мать подростка — она обнаружила в его телефоне переписку с учительницей. Позже следствию удалось установить, что женщина занималась сексом с пострадавшим в здании школы.
В частности, они вступали в половой контакт в кладовке, в спортзале и в кустах. В распоряжении следователей также есть видео, на которой Грегори запирается с подростком в классе.
Кроме того, педагог и ученик попали на камеры видеонаблюдения в супермаркете. Парень заявил, что пытался «порвать» с женщиной, но она начала ему угрожать, передает телеканал.
В декабре в США также отправили под арест учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их.