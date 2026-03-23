Названы регионы и отрасли в РФ с самыми высокими зарплатами

В РФ больше всех зарабатывают нефтяники Сахалина и финансисты Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Самые большие зарплаты в РФ по итогам 2025 года получали нефтяники Сахалина. Такие данные публикует РИА Новости.

Сообщается, что в Сахалинской области в секторе «Добыча нефти и газа» в 2025 году средняя зарплата составляла 328 тысяч рублей. На втором месте по зарплате оказалась Москва, а именно те жители столицы, кто занят в отрасли «Финансовые услуги». В среднем они получали 310 тысяч рублей в месяц. Третье место занимают работники отрасли «Химическая промышленность» в Амурской области, они в среднем зарабатывали 286 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что зарплаты самых богатых и самых бедных работников в России отличаются в 12 раз.