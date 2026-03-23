Без паники: «весеннего обострения психики» не существует

Доцент кафедры психиатрии и наркологии Дальневосточного государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Сергей Кузнецов рассказал о том, почему весной у людей меняется настроение и нападает депрессия:
— Наступила весна. Многие горожане испытывают на себе все «прелести» перемены погоды и задаются вопросом: «А может, у меня весеннее обострение»? Вообще такого понятия, как «весеннее обострение», в научной среде не существует. Этот термин почему-то однажды появился в народе и прочно вошел в обиход. Но еще раз подчеркну, что он не является медицинским и не зафиксирован в Международной классификации болезней.
Однако за этим понятием стоит реальный клинический феномен — временное ухудшение психического и физического состояния, возникающее у некоторых людей с наступлением теплого сезона.
Что происходит? Зимой медведи впадают в спячку, а у людей включается «режим энергосбережения». Мы меньше выходим на улицу, больше едим, надеваем на себя кучу одежды.
С приходом тепла меняется абсолютно все. Увеличение светового дня влияет на выработку серотонина («гормона счастья») и мелатонина (регулятора сна). Колебания температуры и атмосферного давления провоцируют сосудистые реакции, влияют на кровоснабжение мозга. Аллергия может вызывать слабость, раздражительность, снижение концентрации. Дефицит витаминов после зимнего периода сказывается на работе нервной системы.
Все эти факторы оказывают колоссальное влияние на нас.
В итоге весной мы получаем целый «букет»: проблемы со сном (бессонница или сонливость), перепады настроения, изменения аппетита, утомляемость и снижение работоспособности, головные боли, головокружения, повышенная эмоциональная реактивность и конфликтность. Так организм реагирует на необходимость адаптироваться к другим условиям.
Если мы говорим о людях с психическими отклонениями, то весна может их обострить: депрессию, биполярное аффективное расстройство, шизофрению. Впрочем, я бы не сводил все именно к весне. В контексте обострений имеет смысл говорить о сезонности. Так называемое обострение может проявиться в любое время года.
Весна не создает болезни. Она лишь обостряет уже существующие проблемы: психические расстройства, хронический стресс, эмоциональное выгорание или зависимость. Если у человека устойчивая психика и нормальный образ жизни, он может пережить этот период практически незаметно. В среднем состояние длится от нескольких дней до 2−3 недель и проходит самостоятельно по мере адаптации организма. Однако если симптомы сохраняются дольше месяца или тем более сопровождаются суицидальными мыслями или психотическими проявлениями, то это уже повод обратиться к врачу.
Можно ли себе помочь в этот переходный период? Конечно, да! И здесь первым помощником может стать сон. Его необходимо нормализовать, то есть выработать в себе привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и спать по 7−9 часов. Нужно увеличить физическую активность: чаще устраивать себе прогулки на свежем воздухе или легкие тренировки. Обязательно нужно сбалансировать питание: больше есть овощей и фруктов, тем более, что в магазинах этого достаточно; ограничить потребление белка и сахара.
Полезно также увлечься чем-то новым. Если вы любите «сидеть в телефоне», то есть смысл просматривать больше полезного и интересного контента. Безусловно, во всем нужно соблюдать меру — я имею в виду, не «зависать» в интернете часами, а предпочтение все же отдавать живому общению. Еще в помощь медитация или дыхательные практики — и тогда пресловутое «весеннее психическое обострение» пройдет легко и безболезненно.