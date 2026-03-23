Без паники: «весеннего обострения психики» не существует

Можно ли себе помочь в этот переходный период? Конечно, да! И здесь первым помощником может стать сон. Его необходимо нормализовать, то есть выработать в себе привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и спать по 7−9 часов. Нужно увеличить физическую активность: чаще устраивать себе прогулки на свежем воздухе или легкие тренировки. Обязательно нужно сбалансировать питание: больше есть овощей и фруктов, тем более, что в магазинах этого достаточно; ограничить потребление белка и сахара.