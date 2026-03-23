В Хабаровске банк наказан и выплатит женщине за психологическое давление

В Хабаровске по инициативе прокуратуры пенсионерке будет выплачена компенсация за психологическое давление со стороны банка, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
В Центральную прокуратуру обратилась 57-летняя жительница города с жалобой на неправомерные действия кредитной организации. Проверка показала, что сотрудники банка нарушили права клиента при урегулировании задолженности по кредиту.
Во время переговоров о возврате просроченного кредита женщина подверглась психологическому давлению: ей сообщили о якобы серьёзных последствиях при неплатеже и ввели в заблуждение относительно возможных действий финансовой организации. Кроме того, банк взаимодействовал с третьим лицом без согласия клиентки, что также нарушило её права.
В результате указанных действий женщина испытала моральные страдания, стресс и переживания.
По результатам проверки прокурор Центрального района направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с банка в интересах женщины. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил выплатить пенсионерке 15 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу, но уже подчёркивает ответственность банков за соблюдение прав клиентов и недопустимость психологического давления при урегулировании долгов.