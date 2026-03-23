На правобережье Красноярска произошло ДТП с пострадавшими (видео)

В Красноярске вечером 22 марта на улице Свердловская столкнулись две легковушки.
По информации ГАИ, в районе дома № 6а 41-летний автомобилист на «Ладе», выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении «Хендэ» под управлением 35-летнего водителя и врезался в него.
В результате ДТП получили травмы пассажиры обеих машин, их доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии и обращают внимание водителей на необходимость строгого соблюдения ПДД при проезде перекрестков.
