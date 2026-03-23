Эксперт Коновалов: в России снижается заболеваемость гриппом

Случаи ОРВИ при этом продолжают фиксироваться, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Зарегистрированные случаи острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) отмечаются в РФ, при этом заболеваемость гриппом снижается. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

«В настоящее время заболеваемость гриппом на территории России снижается, однако продолжают регистрироваться случаи ОРВИ негриппозной этиологии», — сказал он.

Эксперт отметил, что в текущем эпидемическом сезоне большинство случаев гриппа было вызвано субтипом А (H3N2) — гонконгского гриппа. А из вирусов негриппозной этиологии традиционно были активны респираторно-синцитиальные и риновирусы.