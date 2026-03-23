В Красноярске 23 марта ожидается тёплая, но дождливая погода

В Красноярске в понедельник, 23 марта, ожидается тёплая, но дождливая погода. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.
По данным синоптиков, днём воздух прогреется до +4 градусов. Ожидается облачность и небольшой дождь. К вечеру похолодает до −1, осадки не прекратятся — возможен мокрый снег.
Во вторник, 24 марта, будет прохладнее: днём до +3, облачно, снова дождь. К ночи температура опустится до −2, пойдёт снег.
