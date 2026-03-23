Какой православный праздник 23 марта

Сегодня, 23 марта, православные вспоминают о жизни преподобной Анастасии Патрикии. Избегая мирской суеты и притязаний императора, праведница выбрала жизнь в затворничестве, скрыв свою женскую личность. Кто такая преподобная Анастасия Патрикия Преподобная Анастасия Патрикия (святая пустынница Александрийская) происходила из аристократической семьи. Жила в Константинополе при императоре Юстиниане (527—565). Была уважаемой за благочестие и для многих образцом добродетели. После смерти супруга Анастасия решила посвятить жизнь Богу. Спасаясь от внимания императора, и чтобы не вызвать ревность у его супруги, она тайно удалилась от столичной суеты. Покинула Константинополь и отправилась в Александрию, где основала небольшой монастырь. Вела смиренную жизнь, занимаясь женским рукоделием и читая назидательные книги. Пела псалмы в храме. Овдовевший император Юстиниан решил разыскать Анастасию и вернуть ко двору. Стремясь скрыться от императора, она обратилась за помощью к старцу Даниилу. По его совету, праведница облачилась в мужскую монашескую одежду под именем евнуха Анастасия и приняла на себя подвиг строгого затвора. Она поселилась в отдалённой пещере, где провела годы в полном уединении. Еду и воду ей приносил раз в неделю инок, оставляя у входа. Все окружающие были уверены, что в пещере подвизается евнух. Предчувствуя свою близкую смерть, она написала старцу Даниилу послание на черепке, положив его возле входа в свое убежище. По божьему промыслу, придя к ней, старец нашёл её при смерти, исповедал и причастил. По просьбе Даниила Анастасия благословила его и сопровождавшего его инока и тихо скончалась. Только во время погребения его ученик обнаружил, что «брат Анастасий» на самом деле был женщиной. Он спросил старца, знал ли он, что мнимый брат — женщина, и старец поведал молодому монаху историю Анастасии. По православным источникам, позже история святой была записана со слов старца Даниила и получила широкую известность. Что еще празднуется 23 марта в церкви 23 марта почитается память святого мученика Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих (258). Кроме того, отдают дань памяти преподобного Павла Таганрогского (1879), святых мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина, и прочих (III), а также священномученика Димитрия пресвитера (1938). 23 марта 2026 года приходится на понедельник и открывает пятую неделю Великого Поста.