В Москве день удлинится на 2,5 часа к концу апреля

Солнце на широте Москвы к концу апреля будет садиться на 2,5 часа позже, чем в начале месяца. Об этом сообщает ТАСС пресс-служба Московского планетария.
С 20 марта в России началась астрономическая весна, когда день и ночь сравнялись, и светлая часть суток начала преобладать над темной. «В апреле продолжительность дня на широте Москвы быстро увеличивается: с 13 часов 08 минут (1 апреля) до 15 часов 28 минут (30 апреля)», — отмечают в планетарии.
До 18 апреля солнце будет находиться в созвездии Рыб, после чего перейдет в Овен. В это время полуденная высота светила над горизонтом в Москве увеличится с 38 до 49 градусов.
