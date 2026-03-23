В Словении завершаются выборы в Государственное собрание. По результатам обработки 99,85% бюллетеней побеждает партия премьер-министра страны Роберта Голоба. Оппозиционная демократическая партия Словении уступает. Об этом говорится на сайте избиркома страны.
Так, движению «Свобода» удалось набрать 28,6% голосов. Оппозиционная СДП уступает с результатом в 28%. Меньшей поддержкой заручились остальные кандидаты. Участвующие набрали менее 7% голосов.
Партия «Свобода» в парламенте будет представлена в лице 29 депутатов по итогам выборов. Словенская демократическая партия в Госсобрании будет насчитывать 27 парламентариев. Остальные движения получат существенно меньше мандатов. Так, например, «Демократы» получат шесть мест в парламенте, а Resnica будет представлена пятью депутатами.
По результатам обработки 74,38% бюллетеней с небольшим отрывом лидировала оппозиционная демократическая партия Словении. Она набирала 28,63% голосов. Правящая партия недолгое время оставалась позади. Движение «Свобода» набирало 28,29% голосов.
Роберт Голоб перед выборами сделал несколько заявлений. По его словам, Словения может войти в лагерь противников политики Брюсселя. Премьер сообщил, что этого следует ожидать в случае победы оппозиции на выборах в парламент. Роберт Голоб при этом пояснил, что желает более сильного рынка для экономики страны. Он считает, что сейчас многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю премьера Венгрии Виктора Орбана. Роберт Голоб не придерживается идей оппозиции.
Тем временем выборы состоялись и в КНДР. Партия северокорейского лидера Ким Чен Ына одержала победу. Стоит напомнить, что председатель Корейской Народно-Демократической Республики с 2011 года возглавляет КНДР. Он в то же время был объявлен и руководителем Трудовой партии страны. Верховное Народное Собрание 23 марта переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР. Кандидатура Ким Чен Ына поддержана единогласно. Срок его полномочий с момента прихода на пост составляет пять лет.