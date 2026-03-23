Оппозиционная СДП уступает правящей партии Словении: как проходят выборы в Госсобрание

Роберт Голоб перед выборами сделал несколько заявлений. По его словам, Словения может войти в лагерь противников политики Брюсселя. Премьер сообщил, что этого следует ожидать в случае победы оппозиции на выборах в парламент. Роберт Голоб при этом пояснил, что желает более сильного рынка для экономики страны. Он считает, что сейчас многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю премьера Венгрии Виктора Орбана. Роберт Голоб не придерживается идей оппозиции.