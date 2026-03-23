На месяц перекрыли участок улицы Диктатуры Пролетариата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23 марта для транспорта полностью перекрыт участок ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Дубровинского до дома по ул. Диктатуры пролетариата, 10.
Кроме того, в районе дома по ул. Дубровинского, 106 будет на две полосы сужена проезжая часть на участке длиной 60 метров.
На участке от здания № 10 до здания № 12 по ул. Диктатуры Пролетариата для предотвращения остановки и стоянки транспорта будет перекрыта полоса движения.
Все ограничения будут сняты после 23:00 24 апреля, сообщает мэрия.