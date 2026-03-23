В Хабаровске мужчина проник в квартиру соседа и похитил деньги и телефон

В Хабаровске сотрудники 8-го городского отдела полиции задержали 26-летнего жителя Краснофлотского района за кражу денежных средств и мобильного телефона, сообщает hab.aif.ru.
По данным следствия, мужчина проник в подъезд и заметил, что сосед с первого этажа спит. Он воспользовался этим, похитил 2 000 рублей наличными и телефон стоимостью около 9 000 рублей. Общий ущерб составил 11 000 рублей.
После того как потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию, сотрудники провели обыск по месту проживания подозреваемого. Похищенные вещи изъяты, деньги возвращены. Мужчина полностью возместил ущерб.
Ранее задержанный уже дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи с банковских карт: один раз ему назначили штраф 100 000 рублей, второй — условное лишение свободы на один год.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде, — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.