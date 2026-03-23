Пушков: атака США на Иран не привела к достижению ни одной из целей

Атака Соединённых Штатов против Ирана не помогла достичь ни одной из целей, США не смогут «оккупировать» иранскую территорию, заявил Алексей Пушков.

Источник: Аргументы и факты

Атака Соединённых Штатов против Ирана не помогла достичь ни одной из целей, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Ракетно-бомбовая война, несмотря на 13 тысяч ударов (данные Минобороны США), дала ограниченные результаты и не привела к достижению ни одной из главных целей войны против Ирана — ни к смене режима, ни к уничтожению иранского ракетного потенциала», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что США не смогут «оккупировать» иранскую территорию в результате наземной операции. По его словам, это связано с большой территорией Ирана.

Кроме того, у Соединённых Штатов не получится «захватить несколько десятков центров пуска ракет».

«Целей может быть две: создать впечатление, что администрация что-то предпринимает в условиях военного тупика и знает, что делать дальше (хотя на деле она не знает); обозначить американское военное присутствие на территории Ирана как способ дополнительного давления на иранские власти. Но первая цель выглядит как пиар, а вторая — как фантазия», — говорится в публикации.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Huffpost, военнослужащие армии Соединённых Штатов разочарованы нападением на Иран, они рассказали, что «не хотят умирать за Израиль».

