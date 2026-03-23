Новый автобусный маршрут соединит Владивосток с Китаем

Возобновление рейса приурочено к укреплению дружественных связей между Китаем и Россией. На межрегиональной стратегической сессии по формированию единого туристского предложения и его продвижению на рынке КНР в минувшую пятницу, 20 марта, уже было анонсировано возобновление прямого железнодорожного сообщения между Владивостоком и Суйфэньхэ, хотя проект и оценивается властями как «достаточно сложный». Сейчас из Приморского края в Китай на поезде добраться можно, но маршрут начинается в Гродеково (посёлок Пограничный). Оператор планируемого маршрута — «Федеральная пассажирская компания» (входит в структуру «Российских железных дорог»).