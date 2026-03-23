В Братске задержали рейс из-за неисправности самолёта

Инцидент произошёл перед обратным вылетом в Иркутск, когда пассажиры уже находились на борту.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 марта. В Братске 22 марта задержали регулярный авиарейс из-за выявленной технической неисправности самолёта Embraer E-170. Инцидент произошёл перед обратным вылетом в Иркутск, когда пассажиры уже находились на борту, сообщает пресс-служба аэропорта Братска.

Самолёт прибыл утром из Иркутска. При подготовке к обратному рейсу экипаж обнаружил неполадку, из-за чего вылет был отложен. Пассажиров направили в здание аэровокзала, где им предоставили обслуживание в соответствии с установленными стандартами.

Для выполнения рейса авиакомпания направила резервный борт. Вылет в Иркутск состоялся в 15.39.

Неисправный самолёт остаётся в аэропорту Братска, где специалисты проводят необходимые технические работы. Аэропорт обеспечил стоянку, охрану судна и содействует обслуживанию.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

Ранее в аэропорту Иркутска у самолета Як-40 произошла утечка топлива. Воздушное судно рейсом IO-121 должно было совершить полет из столицы Приангарья в Усть-Илимск.