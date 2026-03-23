В Братске задержали рейс из-за неисправности самолёта

IrkutskMedia, 23 марта. В Братске 22 марта задержали регулярный авиарейс из-за выявленной технической неисправности самолёта Embraer E-170. Инцидент произошёл перед обратным вылетом в Иркутск, когда пассажиры уже находились на борту, сообщает пресс-служба аэропорта Братска.
Самолёт прибыл утром из Иркутска. При подготовке к обратному рейсу экипаж обнаружил неполадку, из-за чего вылет был отложен. Пассажиров направили в здание аэровокзала, где им предоставили обслуживание в соответствии с установленными стандартами.
Для выполнения рейса авиакомпания направила резервный борт. Вылет в Иркутск состоялся в 15.39.
Неисправный самолёт остаётся в аэропорту Братска, где специалисты проводят необходимые технические работы. Аэропорт обеспечил стоянку, охрану судна и содействует обслуживанию.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.
