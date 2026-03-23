В Хабаровском крае выходили брошенного медвежонка: вернется ли он в дикую природу

ХАБАРОВСК, 23 марта, «ФедералПресс». Сотрудники горно-обогатительного комплекса в Нанайском районе Хабаровского края во время выемки породы в карьере случайно вскрыли бульдозером берлогу. Испуганная медведица выскочила из-под ковша и скрылась в лесу, оставив внутри крохотного медвежонка. Малышу было не больше двух недель — без помощи он бы не выжил. Спасатели передали косолапого сироту специалистам. О том, как выхаживают медвежонка и что ждет его дальше, рассказали в центре реабилитации диких животных «Утес».

Как рассказал участковый инспектор службы по охране животного мира Юрий Ваньков, вернуть малыша испуганной медведице было невозможно. В той местности сложно передвигаться из-за метрового слоя снега, к тому же она быстро нашла другую берлогу и снова заснула. Специалисты отслеживали ее передвижения с помощью квадрокоптера и продолжают наблюдать до сих пор. Ваньков добавил, что она бы просто не приняла медвежонка назад.

Осиротевшего медвежонка передали в центр реабилитации «Утес» в Хабаровском крае. Как рассказал директор центра Эдуард Круглов, центр имеет большой опыт в выхаживании медвежат и их возвращении в естественную среду. С 1990-х годов «выпускниками» центра стали более 400 бурых и гималайских медведей.

«Можно сказать, грудной ребенок. Мальчик, полностью здоров. Сейчас выкармливаем его с помощью соски и отечественной молочной смеси, которую тщательно подбирали, чтобы не было аллергии. Естественно, медвежье молоко было бы предпочтительнее, но пока у нас его нет», — сообщил он.

По мере роста медвежонка его начнут приучать к твердой пище — молочным кашам со злаковыми, рыбой и другой привычной для животного едой. При этом в центре стараются минимизировать контакты питомца с людьми и сокращать его нахождение рядом с человеком без необходимости.

Специалисты подчеркивают, что у малыша есть хорошие шансы вернуться в дикую природу, и медвежонку необходима социализация среди сородичей. Однако пока он в центре один. Кличку ему не давали, так как это не требуется. Главное, как отмечают в «Утесе», — выкормить и выходить зверя.

Окончательное решение о его дальнейшей судьбе будет принимать федеральная инстанция. Не исключено, что подросшего медвежонка определят в заповедник или зоопарк, поскольку на гималайских медведей есть спрос.

Круглов заверил, что медвежата находятся в центре, пока им не исполнится год. Их выпускают в мае, когда у растений начинается активная вегетация. Даже те 30% медведей, которые остаются под наблюдением специалистов, чувствуют себя хорошо и дают потомство.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге успешно адаптировался белый медвежонок Вилюй, который приехал в уральскую столицу из Якутии.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1.