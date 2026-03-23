В Красноярске ожидается теплая и пасмурная неделя в конце марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На неделе с 23 по 29 марта установится преимущественно пасмурная погода с осадками. Температура воздуха постепенно будет повышаться.
Так, 23 марта днем ожидается до +5 градусов, ночью — около +2С. Во вторник температура составит +4С днем и около 0С ночью. В среду, 25 марта, потеплеет до +6 градусов днем, ночью — до +4С.
Во второй половине недели станет еще теплее. В четверг воздух прогреется до +8 градусов днем, ночью — около +3С. В пятницу температура составит +6С днем и +2С ночью.
В выходные потеплеет до +8…+11 градусов.
Синоптики обещают пасмурную неделю, дожди прогнозируются на понедельник, вторник, пятницу и воскресенье.