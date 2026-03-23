За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров, пострадал один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В деревне Ловать Иланско-Нижнеингашского муниципального округа из-за короткого замыкания электропроводки загорелись жилой дом и баня.
Общая площадь пожара составила около 56 квадратных метров. Возгорание ликвидировали десять человек и три единицы техники.
Накануне вечером в Канске на улице 40 лет Октября загорелось нежилое здание. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении участвовали десять человек и три единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
По данным краевого МЧС, всего за прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировано 85 пожаров. Погибли три человека, один получил травмы, спасены восемь. Сотрудники МЧС за неделю 27 раз выезжали на помощь при ДТП, спасены три человека.