За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров, пострадал один человек

По данным краевого МЧС, всего за прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировано 85 пожаров. Погибли три человека, один получил травмы, спасены восемь. Сотрудники МЧС за неделю 27 раз выезжали на помощь при ДТП, спасены три человека.