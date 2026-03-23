Реку в Иркутской области назвали самой чистой в России

Источник: Аргументы и факты

Ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Мария Гречушникова назвала самые чистые реки России.

«В Государственном докладе “О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2024 году” озеро Байкал названо одним из самых чистых водных объектов страны. Его вода традиционно рассматривается как эталон чистой пресной воды. Соответственно самой чистой рекой в России можно назвать вытекающую из Байкала Ангару», — приводит слова эксперта «Газета.ру».

По словам ученого, в перечень чистых рек относятся водные объекты Крыма, Камчатки, Карелии, бассейнов рек Енисей, Кубань, Нева (речь идет о малых реках в верховьях водосборов.

При этом, как подчеркивает Гречушникова, вся река чистой быть не может, так как исследуются лишь отдельные участки рек при оценке их состояния.

К наиболее загрязненным рекам специалист относит ручей Варничный и реку Роста в Мурманской области, реку Гжать в Смоленской области, отдельные участки рек Волка, Ока, Иртыш, Дон.

Ранее Росрыболовству предложили расширить список мест для вылова байкальского омуля.

