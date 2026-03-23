В микрорайоне Лесоперевалка в Новосибирске построят новую дорогу и мосты

Также проект предусматривает строительство соцобъектов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске подготовили проект планировки территории микрорайона Лесоперевалка. Там появятся пешеходные мосты, новая дорога и соцобъекты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации города.

Проект подготовили для территории, ограниченной проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспективной Левобережной магистралью. Общая площадь планируемой территории — 234,79 га.

— Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года, — говорится в документе.

Согласно проекту, там появятся две школы и два детсада, два центра дополнительного образования детей, два спортивно-оздоровительных комплекса и другие социальные объекты.

Также планируют построить новую дорогу от улицы 1-я Чулымская до улицы Ясный берег, реконструировать улицу Ясный берег, где возведут два пешеходных моста.