В Красновишерске простились с 25-летним бойцом, погибшим на СВО

В Красновишерске проводили в последний путь 25-летнего Кирилла Черепанова, погибшего в ходе специальной военной операции. Боец с честью выполнил свой воинский долг и был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище. Церемония прощания прошла 20 марта 2026 года.
Как сообщили в администрации Красновишерского округа, военнослужащий погиб 19 июня 2025 года при исполнении воинского долга.
Администрация округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о герое, отдавшем жизнь за свободу и независимость Отечества, навсегда останется в сердцах земляков.