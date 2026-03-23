В Красновишерске простились с 25-летним бойцом, погибшим на СВО

В Красновишерске проводили в последний путь 25-летнего Кирилла Черепанова, погибшего в ходе специальной военной операции. Боец с честью выполнил свой воинский долг и был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище. Церемония прощания прошла 20 марта 2026 года.