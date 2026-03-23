Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магадане рецидивист обокрал женщину без сознания

На жителя Колымы, похитившего сумку у больной прохожей возбудили дело.

Источник: Комсомольская правда

Следователи ОМВД России по городу Магадану завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя поселка Уптар. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ранее неоднократно судимый мужчина обвиняется в краже, совершенной в феврале текущего года на улице Горького. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием 43-летней местной жительницы, которая потеряла сознание прямо на улице. Изображая готовность помочь и сопроводить женщину в больницу, фигурант забрал ее сумку.

Однако, как только пострадавшую увезла бригада скорой помощи, мужчина скрылся с личными вещами жертвы, включая мобильный телефон и документы. Оперативники уголовного розыска обнаружили похищенное в квартире подозреваемого и вернули владелице. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru